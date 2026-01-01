В Минске улицы от снега убирают более 40 единиц техники

Новый год порадовал белорусов снежной и морозной погодой, но добавил работы сотрудникам ЖКХ. Несмотря на праздник 1 января, с самого утра они приступили к уборке придомовых территорий от снега и обработке их противогололедными средствами.

Задействовано более 40 единиц техники и около девяти сотен рабочих, израсходовано 10 тонн песчано-соляной смеси.

При выпадении осадков будет увеличено количество техники и число сотрудников для оперативной уборки улиц.

"Мы делаем все, чтобы ваша дорога на работу или прогулка была удобной и безопасной", - подчеркнули на предприятии.