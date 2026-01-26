И еще плюс к счастливому материнству! В Минске утверждена новая мера поддержки женщин в связи с рождением ребенка. Получить единовременную помощь могут минчанки в возрасте от 18 до 25 лет включительно, ставшие матерями в этом году. Выплата - за каждого новорожденного. Размер пособия составляет два бюджета прожиточного минимума - сейчас это почти тысяча рублей. Одно из обязательных условий - постоянная регистрация в столице.

"Решение городского совета о дополнительном стимулировании молодых мам, которые родили от 18 до 25 лет, - это прежде всего не мера социальной поддержки, а дополнительный стимул. И таким образом город показывает, что мы заинтересованы в том, чтобы молодежь раньше рожала. Таким образом мы показываем нашим мамам, что мы готовы помогать, и город делает все для того, чтобы мама чувствовала себя защищенно, в заботе. Это всего лишь одна из тех многочисленных выплат, которые положены молодым семьям при рождении детей".