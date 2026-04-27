В Минске в студотрядах в 2026 году планируют трудоустроить 25 тыс. человек

Студенческие отряды набирают все большую популярность среди молодежи. В 2026 году столица планирует трудоустроить 25 тыс. молодых людей. Некоторые уже активно включились в работу. Профили разнообразны: сервисные, педагогические, производственные и медицинские.

Молодые люди работают на крупнейших предприятиях и строительных площадках. Создаются и новые студотряды, в том числе экономического профиля.