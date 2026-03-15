В Минске возводят 83 многоэтажных дома
Возведение жилья - один из драйверов развития экономики столицы. В Минске сейчас строят 83 многоэтажных жилых дома. В планах - возвести более 36 тыс. квадратов арендного жилья. И чуть менее 30 - с государственной поддержкой, для нуждающихся в улучшении жилищных условий.
Ирина Гонтарева, председатель комитета строительства и инвестиций Мингорисполкома: "В 2026 году на строительство жилья необходимо направить 660 многодетных семей. Для этой категории граждан предусмотрено возведение домов в микрорайоне Филимонова - Столетова, а также на улице Выготского. Продолжится освоение территории бывшего военного городка в Масюковщине (в границах улицы Петра Глебки). В планах и новые площадки: жилье для многодетных семей начнет строиться в микрорайоне Лошица-10 и, возможно, частично в Лошице-5".
Активно развивается и город-спутник Смолевичи: в этом году введут в эксплуатацию 2 многоквартирных дома и начнут строительство еще двух. До конца года здесь откроют детский сад и школу - это позволит сформировать необходимую социальную инфраструктуру шаговой доступности.