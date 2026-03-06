3.74 BYN
2.90 BYN
3.37 BYN
В Минске вручили награды победительницам городского этапа "Женщина года - 2025"
В Минске прошла церемония вручения наград городского этапа "Женщина года - 2025". 9 номинаций и представительницы разных сфер - хирурги, общественные и государственные деятели, учителя и воспитатели, а еще многодетные мамы. Все они являются гордостью Беларуси.
Победительниц конкурса "Женщина года - 2025" 6 марта чествовали в Минском городском дворце культуры. Каждая из них из разных сфер деятельности (социальной, здравоохранения и медицины) достойна отдельного внимания и похвалы.
Елена Пуцило, главврач 6-й центральной районной поликлиники Минска:
"Поздравляя свой коллектив, посмотрела, что у нас 97 % женщин. Они в Год белорусской женщины, как и всегда, трудолюбивы, сочувственны, ибо работают в медицине. А там в первую очередь должен работать человек с большой душой".
Директор сети международной лаборатории Юлия Гуляева отметила, что для нее быть среди награжденных - огромная честь. "Меня переполняют чувства благодарности и радости. На самом деле для меня это очень сборный образ, который сочетает в себе маму, теплую, заботливую, и сильную женщину, идущую вперед", - добавила она.
Зампредседателя Мингорисполкома Андрей Стригельский заметил, что женщина сегодня, как и сказал Президент Беларуси Александр Лукашенко, - бренд страны, потому что лучшие руководители, врачи, учителя, строители сегодня именно женщины. "Мы отмечаем их заслуги, вклад в развитие экономики, социальной сферы. Самое главное, что сегодня женщина является символом белорусских национальных традиций", - подчеркнул он.