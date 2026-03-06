В Минске вручили награды победительницам городского этапа "Женщина года - 2025"

В Минске прошла церемония вручения наград городского этапа "Женщина года - 2025". 9 номинаций и представительницы разных сфер - хирурги, общественные и государственные деятели, учителя и воспитатели, а еще многодетные мамы. Все они являются гордостью Беларуси.

Победительниц конкурса "Женщина года - 2025" 6 марта чествовали в Минском городском дворце культуры. Каждая из них из разных сфер деятельности (социальной, здравоохранения и медицины) достойна отдельного внимания и похвалы.

Елена Пуцило, главврач 6-й центральной районной поликлиники Минска:

"Поздравляя свой коллектив, посмотрела, что у нас 97 % женщин. Они в Год белорусской женщины, как и всегда, трудолюбивы, сочувственны, ибо работают в медицине. А там в первую очередь должен работать человек с большой душой".

Директор сети международной лаборатории Юлия Гуляева отметила, что для нее быть среди награжденных - огромная честь. "Меня переполняют чувства благодарности и радости. На самом деле для меня это очень сборный образ, который сочетает в себе маму, теплую, заботливую, и сильную женщину, идущую вперед", - добавила она.