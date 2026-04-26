В Минске вспоминают подвиг ликвидаторов последствий чернобыльской аварии

26 апреля 2026 года - 40 лет со дня аварии на Чернобыльской АЭС. Беларусь помнит и чтит подвиг героев-ликвидаторов.

Память о подвиге героев-ликвидаторов

В Беларуси вспоминают трагедию, которая 40 лет назад навсегда разделила историю страны на до и после, - взрыв на Чернобыльской АЭС, из-за которого 23 % территории страны были зоной радиоактивного загрязнения. И особенно важно в эти дни почтить память тех, кто стоял на передовой, рискуя своей жизнью. По всей республике проходят митинги-реквиемы.

Ежегодно 26 апреля торжественная церемония проходит у храма-памятника в честь иконы Божией Матери "Взыскание погибших". Здесь, у мемориала "Ахвярам Чарнобыля" и "Камень мира Хиросимы", с каждым годом собирается все больше неравнодушных людей. Почтить память жертв чернобыльской катастрофы сегодня пришли депутаты Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь.