В Минске вспоминают подвиг ликвидаторов последствий чернобыльской аварии
26 апреля 2026 года - 40 лет со дня аварии на Чернобыльской АЭС. Беларусь помнит и чтит подвиг героев-ликвидаторов.
Память о подвиге героев-ликвидаторов
В Беларуси вспоминают трагедию, которая 40 лет назад навсегда разделила историю страны на до и после, - взрыв на Чернобыльской АЭС, из-за которого 23 % территории страны были зоной радиоактивного загрязнения. И особенно важно в эти дни почтить память тех, кто стоял на передовой, рискуя своей жизнью. По всей республике проходят митинги-реквиемы.
Ежегодно 26 апреля торжественная церемония проходит у храма-памятника в честь иконы Божией Матери "Взыскание погибших". Здесь, у мемориала "Ахвярам Чарнобыля" и "Камень мира Хиросимы", с каждым годом собирается все больше неравнодушных людей. Почтить память жертв чернобыльской катастрофы сегодня пришли депутаты Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь.
Митинги-реквиемы, приуроченные к 40-й годовщине чернобыльской трагедии, проходят не только в столице, но и во многих областных и районных городах, селах. Каждый белорус знает: память о той трагедии неподвластна времени.