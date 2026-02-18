3.72 BYN
В Минске заработала 15-я городская детская поликлиника: что предлагают юным пациентам
В Минске вновь заработала 15-я городская детская поликлиника. После масштабной модернизации учреждение здравоохранения принимает уже 480 посещений в смену. Появился также инфекционный блок. Юным пациентам предлагают новые виды физиотерапевтического лечения, спелеотерапию, организована работа бассейнов.
Марина Притулик, главврач 15-й городской детской поликлиники г. Минска: "Обслуживает 15 тыс. детского населения, проживающего в Московском районе. После модернизации вы видели, как преобразились и коридоры, и фасад здания. Кроме того, у нас появилось достаточное количество современного высокотехнологичного оборудования. У нас появились цифровые рентген-установки, у нас появились аппараты ультразвуковой диагностики высокого класса".
Андрей Стригельский, зампредседателя Мингорисполкома: "15-я детская поликлиника - это как раз пример такой комплексной работы, когда в процессе модернизации изменились не только стены, не только сам облик здания, но и поликлиника получила абсолютно новое медицинское оборудование. Конечно, вы видели, что это самые современные лор-установки, самое современное оборудование для кабинета офтальмолога, стоматологические установки".
Напомним, в этом году уже открыты 2 поликлиники (детская и взрослая) в Минск-Мире, заработала детская поликлиника в Лошице. Впереди открытие поликлиники в микрорайоне Восточный Первомайского района.