В минском метро на рельсы выйдут новые составы
Для повышения качества жизни и комфорта жителей белорусской столицы в минском метро на рельсы выйдут новые составы. Их 26 ноября презентовал столичный метрополитен. Курсировать начнут по Автозаводской линии уже в декабре.
Теперь по красной ветке - от "Каменной Горки" до станции метро "Могилевская" - такой маршрут будут преодолевать 2 новых поезда производства Метровагонмаш, которые стали на рельсы Минского метрополитена. Сейчас проходят обкатку, последние технические доработки и тестирование, совсем скоро отправятся в путь.
Андрей Дроб, официальный представитель Минского метрополитена: "С руководством завода Метровагонмаш у нас самые добрые отношения, конструктивные, взаимовыгодные. Более того, хотелось бы отметить, что всегда мы находим общие точки соприкосновения при каких-то ситуациях, когда нужно что-то отшлифовать, какие-то моменты улучшить в процессе уже приемки. В общем-то у нас есть опыт. Мы уже 7 составов приняли. Поэтому данные составы, пятивагонные, мы думаем, они гораздо быстрее пройдут пусконаладочную работу и обкатку и раньше выйдут на линии".
Роман Богданов, ведущий инженер АО "Метровагонмаш": "Под ваше минское метро состав заточен максимально. Имеет систему автоведения, имеет российское оборудование, которое не имеет аналогов в мире. Система безопасности на должном уровне. В любом случае пассажиры Минского метрополитена будут себя чувствовать в безопасности в наших новых поездах. Шумоизоляция в составах очень достойная по сравнению со старыми поездами. Людям можно общаться, как мы с вами сейчас разговариваем. Люди также могут стоять в вагоне поезда и общаться, разговаривать по телефону".
Еще два дополнительных состава станут на рельсы столичного метро в конце декабря. Идентичные по техническим характеристикам и оснащению они тоже будут обеспечивать движение на красной линии метро, поскольку там постепенно обновляется подвижной состав.