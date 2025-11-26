Для повышения качества жизни и комфорта жителей белорусской столицы в минском метро на рельсы выйдут новые составы. Их 26 ноября презентовал столичный метрополитен. Курсировать начнут по Автозаводской линии уже в декабре.

Теперь по красной ветке - от "Каменной Горки" до станции метро "Могилевская" - такой маршрут будут преодолевать 2 новых поезда производства Метровагонмаш, которые стали на рельсы Минского метрополитена. Сейчас проходят обкатку, последние технические доработки и тестирование, совсем скоро отправятся в путь.

Андрей Дроб, официальный представитель Минского метрополитена news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/7da41d65-31a2-4ae7-b171-e9f17fa3ec7e/conversions/3f3d7e9c-c897-4588-aaeb-407fe0a8b804-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/7da41d65-31a2-4ae7-b171-e9f17fa3ec7e/conversions/3f3d7e9c-c897-4588-aaeb-407fe0a8b804-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/7da41d65-31a2-4ae7-b171-e9f17fa3ec7e/conversions/3f3d7e9c-c897-4588-aaeb-407fe0a8b804-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/7da41d65-31a2-4ae7-b171-e9f17fa3ec7e/conversions/3f3d7e9c-c897-4588-aaeb-407fe0a8b804-xl-___webp_1920.webp 1920w

Андрей Дроб, официальный представитель Минского метрополитена: "С руководством завода Метровагонмаш у нас самые добрые отношения, конструктивные, взаимовыгодные. Более того, хотелось бы отметить, что всегда мы находим общие точки соприкосновения при каких-то ситуациях, когда нужно что-то отшлифовать, какие-то моменты улучшить в процессе уже приемки. В общем-то у нас есть опыт. Мы уже 7 составов приняли. Поэтому данные составы, пятивагонные, мы думаем, они гораздо быстрее пройдут пусконаладочную работу и обкатку и раньше выйдут на линии".

Роман Богданов, ведущий инженер АО "Метровагонмаш": "Под ваше минское метро состав заточен максимально. Имеет систему автоведения, имеет российское оборудование, которое не имеет аналогов в мире. Система безопасности на должном уровне. В любом случае пассажиры Минского метрополитена будут себя чувствовать в безопасности в наших новых поездах. Шумоизоляция в составах очень достойная по сравнению со старыми поездами. Людям можно общаться, как мы с вами сейчас разговариваем. Люди также могут стоять в вагоне поезда и общаться, разговаривать по телефону".