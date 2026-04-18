В Минском районе около 50 тыс. военнослужащих приняли участие в субботнике

Около 50 тыс. военнослужащих вместе с семьями трудились в деревне Кайково Минского района.

Работы велись у памятника воинам Великой Отечественной. Монумент установлен в конце 70-х годов в честь партизан бригады имени Калинина. Именно здесь в годы войны располагался партизанский лагерь.

Такая работа ведется не только в дни субботников. В течение всего года к ней подключаются суворовцы, кадеты, школьники, студенты, военнослужащие и неравнодушные граждане. Недавно в столице на территории мемориального комплекса "Благовщина" появилась новая рябиновая аллея, облагорожен участок у комплекса "Тростенец".

