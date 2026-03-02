В Минском районе почтили память сотрудников милиции, погибших при исполнении служебного долга

"Прием членов семей погибших сотрудников - не просто мероприятие в календаре, это наш священный долг. Когда я смотрю на семью погибших, я понимаю всю меру ответственности, которая лежит на нас, руководителях. Мы обязаны сделать все, чтобы подвиг погибших не был забыт, а их семьи всегда чувствовали нашу поддержку и заботу. Наше общение сегодня для меня очень ценно: послушать их, узнать, какие у них проблемы, что их волнует. Это не дань вежливости, это наша повседневная работа".