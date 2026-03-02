3.75 BYN
В Минском районе почтили память сотрудников милиции, погибших при исполнении служебного долга
В преддверии Дня милиции правоохранители вспоминают тех, кто погиб при исполнении служебного долга. В храме в честь Александра Невского в Чуриловичах прошла панихида с участием руководства УВД Минской области и членов семей погибших сотрудников.
Андрей Любимов, начальник УВД Миноблисполкома:
"Прием членов семей погибших сотрудников - не просто мероприятие в календаре, это наш священный долг. Когда я смотрю на семью погибших, я понимаю всю меру ответственности, которая лежит на нас, руководителях. Мы обязаны сделать все, чтобы подвиг погибших не был забыт, а их семьи всегда чувствовали нашу поддержку и заботу. Наше общение сегодня для меня очень ценно: послушать их, узнать, какие у них проблемы, что их волнует. Это не дань вежливости, это наша повседневная работа".
В завершение встречи для участников мероприятия организовали обзорную экскурсию в Национальную библиотеку Беларуси.