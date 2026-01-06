В Минском зоопарке выбрали живой символ 2026 года

Чтобы поближе познакомиться с символом наступившего года Красной Огненной Лошади, далеко ехать не надо: достаточно заглянуть в Минский зоопарк.

Там фаворита 2026 года выбирали всем народом: собирали лайки в соцсетях. Победительницей голосования стала Зара. Ей 6 лет, гнедой масти, помесь белорусской упряжной и латвийского теплокровного коня.

Серебро народного голосования досталось Смолке: верховому пони темно-серого окраса. Он родился прямо в зоопарке. На почетном, третьем месте, Пион. Мерин пони-класса, обаятельный и дружелюбный.