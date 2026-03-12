3.73 BYN
2.93 BYN
3.39 BYN
В Минской городской ратуше паспорта вручили 28 школьникам
В Минской городской ратуше главный документ ребятам вручил генеральный прокурор Беларуси Дмитрий Гора. Паспорта получили 28 школьников - дети работников прокуратуры из разных регионов страны.
Обращаясь к участникам церемонии, генпрокурор подчеркнул, что получение паспорта - важный этап в жизни каждого молодого человека и начало ответственности перед своей страной.
Дмитрий Гора, генеральный прокурор Беларуси:
"Когда я вручал паспорта, я видел глаза ребят, видел, как они волновались, как они переживали. Я уверен, что они запомнят этот день на всю жизнь. Они запомнят, что это было в канун Дня Конституции, в канун праздника нашего Основного закона, который устанавливает все наши традиционные ценности, основу независимости нашего государства, основу истории - и это все им запомнится. Они будут вспоминать этот день как один из основных шагов жизни - это шаг из детства во взрослую жизнь. Думаю, наряду с памятью об этом дне они пронесут в своем сердце и любовь к нашей стране, любовь к родине, любовь к нашему государству. Они продолжат то, что делаем мы сегодня: строим нашу независимую, любимую родину".
Многие школьники пришли на церемонию вместе с родителями, которые разделили с ними этот важный и волнительный момент. Участникам мероприятия пожелали мирного неба, крепкого здоровья, успехов в учебе, творчестве и спорте.