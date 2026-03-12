В Минской городской ратуше паспорта вручили 28 школьникам

"Когда я вручал паспорта, я видел глаза ребят, видел, как они волновались, как они переживали. Я уверен, что они запомнят этот день на всю жизнь. Они запомнят, что это было в канун Дня Конституции, в канун праздника нашего Основного закона, который устанавливает все наши традиционные ценности, основу независимости нашего государства, основу истории - и это все им запомнится. Они будут вспоминать этот день как один из основных шагов жизни - это шаг из детства во взрослую жизнь. Думаю, наряду с памятью об этом дне они пронесут в своем сердце и любовь к нашей стране, любовь к родине, любовь к нашему государству. Они продолжат то, что делаем мы сегодня: строим нашу независимую, любимую родину".