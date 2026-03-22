В Минской области дан старт весеннему севу: первыми яровой ячмень начали сеять в Любанском районе

В Минской области весенний сев начали с ярового ячменя. Первыми к выполнению полевых работ приступили в Любанском районе. Подключаются постепенно Солигорский, Узденский и Дзержинский районы.

А в Минском сейчас активно идет предпосевная подготовка - техника вносит на поля минеральные удобрения. Задача аграриев - удержать влагу в нужном объеме в почве с учетом засушливого марта.