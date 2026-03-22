В Минской области дан старт весеннему севу: первыми яровой ячмень начали сеять в Любанском районе
Автор:Редакция news.by
В Минской области весенний сев начали с ярового ячменя. Первыми к выполнению полевых работ приступили в Любанском районе. Подключаются постепенно Солигорский, Узденский и Дзержинский районы.
А в Минском сейчас активно идет предпосевная подготовка - техника вносит на поля минеральные удобрения. Задача аграриев - удержать влагу в нужном объеме в почве с учетом засушливого марта.
В этом сезоне аграриям необходимо засеять яровыми зерновыми площадь в 100 тыс. га, кукурузой - свыше 280 тыс. га. В активной фазе сева будет задействовано почти 6 тыс. единиц техники.