В Минской области на Радуницу запустят свыше 400 дополнительных автобусных рейсов

О правилах посещения приграничья напомнили в Госпогранкомитете. Накануне и в сам день Радуницы многие посещают кладбища. Наплыв ожидается и в пограничных локациях. Гражданам Беларуси и постоянно проживающим на территории нашей страны иностранцам необходимо иметь документ, удостоверяющий личность.

Тем, кто не проживает в Беларуси, но планирует попасть в приграничную зону, нужен пропуск, выданный органами пограничной службы. Подробная информация размещена на информационном портале Госпогранкомитета Беларуси.

В Минской области на Радуницу запустят свыше 400 дополнительных автобусных рейсов. Маршруты организуют 21 апреля к местам захоронений.

В Минске также будут запущены дополнительные автобусы в сторону кладбищ. С целью посещения мест захоронений в период Радуницы "Минсктранс" рекомендует воспользоваться услугами пассажирского транспорта.

