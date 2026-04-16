В Минской области на Радуницу запустят свыше 400 дополнительных автобусных рейсов

О правилах посещения приграничья напомнили в Госпогранкомитете. Накануне и в сам день Радуницы многие посещают кладбища. Наплыв ожидается и в пограничных локациях. Гражданам Беларуси и постоянно проживающим на территории нашей страны иностранцам необходимо иметь документ, удостоверяющий личность.



Тем, кто не проживает в Беларуси, но планирует попасть в приграничную зону, нужен пропуск, выданный органами пограничной службы. Подробная информация размещена на информационном портале Госпогранкомитета Беларуси.