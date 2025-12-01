В Минской области работает около 150 военно-патриотических клубов для школьников

Клуб юного патриота в Заславле объединяет старшеклассников со всей Минской области - будущих защитников Отечества. В новом центре есть тематические площадки и современное оборудование. В программу для учащихся профильных классов включены военная, строевая и медицинская подготовка, изучение правил безопасности и дорожного движения.

"Я состою в этом клубе где-то 1,5-2 года. Пошел я сюда, когда весь наш класс привели в актовый зал и представили этот клуб. Я сразу понял, что хочу вступить в этот патриотический клуб. Мы занимаемся тем, что приезжаем на разные мероприятия, изучаем историю", - отметил воспитанник патриотического клуба "Наследники Победы" Тимофей Грицкевич.

Елена Дмитриева, директор Центра творчества детей и молодежи Минского района:

"В нашем клубе занимаются и пятиклассники, и шестиклассники, и старшеклассники из близлежащих школ, это клубы ВПК Минского района и Минской области. В данном случае здесь есть и допризывная подготовка, и симуляторы, которые нам подарили наши силовики, и тренажеры вызова экстренных служб, и уроки по безопасности на воде, в лесу и экстремальных условиях".

