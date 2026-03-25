В Минской области рейдовые группы проверяют готовность сельхозорганизаций к посевной

Во время посевной нужен усиленный контроль. В Минской области проверяют сельхозорганизации: как идут работы и все ли в порядке с техникой и ресурсами.

Созданы рейдовые группы, в их составе - участковые, сотрудники ГАИ и экономической милиции. Особое внимание уделяется сохранности топлива, удобрений, семян и средств защиты растений.

Владимир Ровдо, начальник отдела УБЭП УВД Миноблисполкома:

"Без внимания не останется ни одна сельскохозяйственная организация области. В частности, усилен контроль над сохранностью семенного материала, минеральных удобрений, средств защиты растений. Проводится работа по предотвращению хищения дизельного топлива, которое выделяется на посевную".