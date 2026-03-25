3.65 BYN
2.95 BYN
3.42 BYN
В Минской области рейдовые группы проверяют готовность сельхозорганизаций к посевной
Во время посевной нужен усиленный контроль. В Минской области проверяют сельхозорганизации: как идут работы и все ли в порядке с техникой и ресурсами.
Созданы рейдовые группы, в их составе - участковые, сотрудники ГАИ и экономической милиции. Особое внимание уделяется сохранности топлива, удобрений, семян и средств защиты растений.
Владимир Ровдо, начальник отдела УБЭП УВД Миноблисполкома:
"Без внимания не останется ни одна сельскохозяйственная организация области. В частности, усилен контроль над сохранностью семенного материала, минеральных удобрений, средств защиты растений. Проводится работа по предотвращению хищения дизельного топлива, которое выделяется на посевную".
Во многих случаях нарушения вскрываются благодаря самим руководителям хозяйств - они сообщают о проблемах и инициируют проверки.