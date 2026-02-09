В Минской области в 2025 году ввели в эксплуатацию более 100 станций обезжелезивания воды

По результатам 2025 года в Минской области было введено в эксплуатацию 112 станций обезжелезивания и 15 новых водозаборных скважин. Один из очередных стратегически важных объектов уже на подходе - водозабор в Червене, объект относится к Жодинскому водоканалу.

Артезианская вода поднимается с глубины 60 м и распределяется в районный центр, где до этого качество питьевой во многом не соответствовало нормам. Оборудование здесь белорусского производства, а сам опыт белорусских специалистов стал интересен и за рубежом.

Святослав Лемтюгов, первый замдиректора КУП "Жодинский водоканал":

"Трубопроводы все лежат по городу, было проложено порядка 13 км новых сетей. Начинали с 53 % обеспеченности чистой питьевой водой, на сегодня выходим на 100 %. Город будет полностью обеспечен качественной питьевой водой. Кроме того, в 2025 году Жодинским водоканалом в Червене было дополнительно построено 17 станций обезжелезивания".

Павел Хомич, замдиректора КУП "Жодинский водоканал":

"Нас посетили уже из Казахстана, из водоканала в Астане, им понравился объект. Они посмотрели нас и в Жодино, такой объект не нуждается в персонале. А главное - тут минимальные затраты на электроэнергию".

