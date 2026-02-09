3.73 BYN
В Минской области в 2026 году капитально отремонтируют 120 домов
120 домов в Минской области получат новый облик. В центральном регионе приступили к реализации капитального ремонта на 2026 год - работы ведутся уже более чем на 30 объектах.
Решение о капремонте принимается, исходя из технического состояния объекта. Также до проектирования проводится собрание жильцов, чтобы учесть все пожелания. Заменят и лифтовое оборудование - установят 24 новых подъемника.
В Смолевичах также строят большие планы по наведению порядка на земле, включая и капитальный ремонт.
Михаил Верин, замдиректора Смолевичского ЖКХ:
"Запланировано проведение капитального ремонта по Смолевичскому району в количестве 5 многоквартирных жилых домов. Работы включают замену кровли, ремонт балконов и систем отопления с заменой радиаторов, благоустройство прилегающей территории. Сейчас, несмотря на погодные условия, работы идут на двух объектах: в Смолевичах и поселке Зеленый Бор. Люди относятся с пониманием".
Список домов, в которых запланирован капремонт в 2026 году, размещен на официальных сайтах райисполкомов и на портале Минского областного жилищно-коммунального хозяйства.