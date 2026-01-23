3.74 BYN
2.85 BYN
3.33 BYN
В Минской области за день вывезли 7 тыс. кубометров убранного снега
Автор:Редакция news.by
24 января белорусов ждет холодная погода и местами небольшой снег. На отдельных дорогах сохраняется гололедица.
Работники ЖКХ продолжают принимать оперативные меры по расчистке дорог и тротуаров, обработке их противогололедными материалами, уборке крыш от снега и сосулек, а также вывозу снега.
Например, в Минской области накануне только за день вывезли 7 тыс. кубометров снега. В Червенском районе на уборке задействовано 24 единицы техники: погрузчики, трактора, самосвалы. Заготовлено тысяча тонн песчано-соляной смеси.
Также специалисты оперативно реагируют на обращения граждан через соцсети и по горячей линии. Почти 400 единиц техники работает по всей Минской области - снег вывозят на специальные полигоны вдали от населенных пунктов.