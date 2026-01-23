В Минской области за день вывезли 7 тыс. кубометров убранного снега

24 января белорусов ждет холодная погода и местами небольшой снег. На отдельных дорогах сохраняется гололедица.

Работники ЖКХ продолжают принимать оперативные меры по расчистке дорог и тротуаров, обработке их противогололедными материалами, уборке крыш от снега и сосулек, а также вывозу снега.

Например, в Минской области накануне только за день вывезли 7 тыс. кубометров снега. В Червенском районе на уборке задействовано 24 единицы техники: погрузчики, трактора, самосвалы. Заготовлено тысяча тонн песчано-соляной смеси.