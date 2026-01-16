3.71 BYN
В Минской области задействовано более 250 единиц техники ЖКХ для уборки снега
Циклон "Улли" миновал, но наступили морозы. Сотрудники коммунальных служб продолжают очистку и обработку дорожного покрытия.
Несмотря на сильные морозы, в Беларуси продолжается и уборка снега. Только в Минской области работает более 250 единиц спецтехники ЖКХ.
Специалисты коммунального хозяйства и в ночное время оперативно расчищают территории, обрабатывают их противогололедными материалами и вывозят снег.
Денис Федоров, замдиректора КУП "ЖКХ № 1 Московского района Минска":
"Именно в ЖКХ проводится огромное количество различного вида работ. Конкретно в Московском районе задействованы 20 единиц техники по уборке территории, проезжих частей и придомовой территории. Задействованы автовышки для очистки кровли от снега и наледи. Также очищаются дворовые проезды. Особое внимание уделяется бесперебойной работе систем электро-, тепло- и водоснабжения. В круглосуточном режиме работают на районе аварийные бригады, которые незамедлительно принимают меры по устранению любых аварийных ситуаций".
16 января изморозь и гололедица сохранится. Ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Прогнозируется юго-восточный ветер до 7 м/с. Для сравнения, во время циклона "Улли" ветер достигал до 24 м/с. Ночью и утром в отдельных районах возможен слабый туман, ветер прогнозируется юго-восточный.