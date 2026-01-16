В Минской области задействовано более 250 единиц техники ЖКХ для уборки снега

Циклон "Улли" миновал, но наступили морозы. Сотрудники коммунальных служб продолжают очистку и обработку дорожного покрытия.

Несмотря на сильные морозы, в Беларуси продолжается и уборка снега. Только в Минской области работает более 250 единиц спецтехники ЖКХ.

Специалисты коммунального хозяйства и в ночное время оперативно расчищают территории, обрабатывают их противогололедными материалами и вывозят снег.

Денис Федоров, замдиректора КУП "ЖКХ № 1 Московского района Минска":

"Именно в ЖКХ проводится огромное количество различного вида работ. Конкретно в Московском районе задействованы 20 единиц техники по уборке территории, проезжих частей и придомовой территории. Задействованы автовышки для очистки кровли от снега и наледи. Также очищаются дворовые проезды. Особое внимание уделяется бесперебойной работе систем электро-, тепло- и водоснабжения. В круглосуточном режиме работают на районе аварийные бригады, которые незамедлительно принимают меры по устранению любых аварийных ситуаций".

Денис Федоров, замдиректора КУП "ЖКХ № 1 Московского района Минска" news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/ed50e899-0d30-4836-b651-071158b5245e/conversions/c2b1f9b4-2168-4815-9a1b-989ec00bbc34-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/ed50e899-0d30-4836-b651-071158b5245e/conversions/c2b1f9b4-2168-4815-9a1b-989ec00bbc34-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/ed50e899-0d30-4836-b651-071158b5245e/conversions/c2b1f9b4-2168-4815-9a1b-989ec00bbc34-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/ed50e899-0d30-4836-b651-071158b5245e/conversions/c2b1f9b4-2168-4815-9a1b-989ec00bbc34-xl-___webp_1920.webp 1920w