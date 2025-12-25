3.71 BYN
В минской поликлинике № 2 внедрили систему маршрутизации пациентов, работают аппараты МРТ и КТ
Удобство и экономия времени для пациентов. Во второй центральной поликлинике Минска внедряют современные подходы к приему и диагностике.
Так, в учреждении внедрили систему маршрутизации пациентов. С ее помощью можно видеть все свои назначения, а также очередь к врачам. Это позволяет выбрать менее загруженный кабинет и существенно сократить время ожидания приема.
К слову, все рабочие места специалистов поликлиники полностью информатизированы, а с конца ноября учреждение подключилось к централизованной информационной системе здравоохранения.
Николай Трубчик, главврач 2-й центральной поликлиники Фрунзенского района Минска:
"Сейчас идет активное насыщение данной системы медицинскими документами, пакетами. Мы работаем в этом направлении. Я надеюсь, что в ближайшем будущем это будет реализовано в рамках всей страны и значительно облегчит работу учреждениям здравоохранения по обмену информацией по пациентам".
Также в поликлинике введены в эксплуатацию аппараты магнитно-резонансной и компьютерной томографии, что позволяет повышать качество диагностики в амбулаторно-поликлинической сети столицы.