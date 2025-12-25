В минской поликлинике № 2 внедрили систему маршрутизации пациентов, работают аппараты МРТ и КТ

Удобство и экономия времени для пациентов. Во второй центральной поликлинике Минска внедряют современные подходы к приему и диагностике.



Так, в учреждении внедрили систему маршрутизации пациентов. С ее помощью можно видеть все свои назначения, а также очередь к врачам. Это позволяет выбрать менее загруженный кабинет и существенно сократить время ожидания приема.



К слову, все рабочие места специалистов поликлиники полностью информатизированы, а с конца ноября учреждение подключилось к централизованной информационной системе здравоохранения.