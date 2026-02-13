В "Минсктрансе" заявили, что круглосуточно устраняют последствия непогоды на контактных сетях

"В результате сложных погодных условий - повышения температуры окружающего воздуха, выпадения осадков и оседания соляного тумана - отмечаются пробои изоляции контактной сети. Так, за вчерашний день зафиксировано 58 случаев, в результате которых произошла остановка движения троллейбусов. Наиболее часто отмечались пробои изоляции контактной сети на проспектах Дзержинского, Победителей, Независимости, а также улицах Притыцкого, Алибегова, Орловской, Горецкого, Шаранговича, Лобанка, Игуменском тракте и площади Бангалор. Организовывались временные автобусные маршруты для компенсации движения общественного транспорта. Для устранения последствий аварийных ситуаций были задействованы все имеющиеся ресурсы филиала службы энергохозяйства. Работа по устранению последствий организована круглосуточно. Сегодня по городу продолжают отмечаться случаи пробоев изоляции контактной сети. Работы по устранению аварийных ситуаций не прекращаются. Материалов и средств для этого на предприятии достаточно".