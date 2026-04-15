В Минтрансе рассказали об инновационных технологиях при строительстве дорог

Фото: freepik.com

Замначальника главного управления Министерства транспорта и коммуникаций Беларуси Сергей Леончик рассказал в "Актуальном интервью" о новых технологиях, использующихся при строительстве дорог.

"Сегодня применяются геосинтетические материалы - дорожные покрытия подвергаются вторичной обработке, добавляются вяжущие (используется асфальтогранулят, получаемый при фрезеровании, для покрытия дорог). Также применяется цементобетон. Уже много лет в Беларуси используется данное покрытие для реконструкции дорог и при строительстве новых. Эта технология позволяет повысить допускаемую нагрузку на ось до 11,5 тонн и не вводить сезонные ограничения, связанные с летним периодом", - поделился применяемыми технологиями собеседник.

Такие разработки являются более экономичными. К слову, при строительстве и ремонте дорог используются материалы белорусского производства.

