В Минюсте заявили о появлении возможности совершать нотариальные действия удаленно

Около трети всех видов нотариальных действий может совершаться удаленно. Сегодня белорусская система нотариата доступна каждому независимо от места проживания. Работают в этой сфере 780 специалистов по всей Беларуси, а скоро их ряды пополнят еще 50 молодых кадров.

"Не так давно вступили в силу нормы законодательства по вопросам регистрации недвижимости имущества. Нотариусы также включились в этот процесс, и простые люди - как в крупных городах, так и в поселках - теперь имеют возможность упрощенно зарегистрировать свои права на недвижимость, в том числе в рамках наследования. Действует цифровая система нотариата, а субъекты хозяйствования и простые люди могут зарегистрироваться на портале нотариата, открыть личный кабинет и обратиться за совершением ряда действий удаленно".