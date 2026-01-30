3.74 BYN
В Минздраве предупреждают о рисках травм во время катания на тюбинге
Январь продолжает испытывать на прочность белорусов. На смену снегопадам и оттепели к нам вновь вернулись суровые морозы. Правда, это не отменяет зимний досуг, но увеличивается риск получения травм после катания на тюбингах.
Специалисты Минздрава бьют тревогу из-за количества полученных травм при катании на тюбингах. С начала зимы уже свыше 200 детей и взрослых обратились в учреждения здравоохранения из-за травм, полученных в результате катания с горок на тюбингах, ледянках, санках.
Что касается регионов, то большое число травм зарегистрировано в Минске, а также в Минской, Гомельской, Витебской и Могилевской областях. Высокая скорость и неуправляемость тюбинга или ледянки, невозможность вовремя затормозить при спуске в большинстве случаев приводит к серьезным травмам.
"Врачи рекомендуют одеваться по погоде, так как в этом году зима снежная и морозная. Не стоит забывать, что нужно одеваться в несколько слоев одежды, желательно три. Первый слой, ближе к телу, может быть хлопчатобумажная ткань или термобелье, второй слой должен быть теплее, вроде шерстяного свитера, одежды на флисе, а сверху уже теплая куртка, шубка", - отметила врач-педиатр Наталья Гончарик.