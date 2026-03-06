3.74 BYN
В Могилеве сотрудники ГАИ поздравили женщин-водителей с наступающим праздником 8 Марта
Автор:Редакция news.by
В преддверии 8 Марта прекрасных женщин поздравляет Госавтоинспекция. Это добрая традиция, которой не один год.
6 марта букеты тюльпанов и роз стали сюрпризом для могилевчанок за рулем авто. Их останавливали, чтобы вручить цветы, подарить хорошее настроение и обязательно пожелать безопасных дорог.
Такие праздничные акции - вручение букетов женщинам-водителям - пройдут во всех крупных городах Могилевского региона.