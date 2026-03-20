В Молодечно проходит финал конкурса "Учитель года Минской области - 2026"
Лучшие педагоги центрального региона представили свои районы на конкурсе профмастерства в Молодечно. 27 участников претендуют на звание "Учитель года Минской области".
Позади открытые уроки в незнакомых классах, лекции для коллег и тестирование, где проверяли не только знания, но и умение мыслить нестандартно.
20 марта претенденты на звание "Учитель года" Минской области встретились на сцене Молодечненского государственного колледжа. Последний этап конкурса - самопрезентация перед членами жюри, коллегами и учениками.
На сцене 27 педагогов центрального региона, 9 номинаций, в том числе "Молодой учитель" и "Молодой директор".
Система образования Минской области - одна из крупнейших в стране. Почти 30 тыс. специалистов - в школах, гимназиях и колледжах центрального региона. Каждый год педагоги подтверждают свою высокую классификацию: участвуют в конкурсах профмастерства, внедряют новые методики обучения и воспитывают поколения будущих инженеров, медиков и, конечно, учителей.