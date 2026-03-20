В Молодечно проходит финал конкурса "Учитель года Минской области - 2026"

Лучшие педагоги центрального региона представили свои районы на конкурсе профмастерства в Молодечно. 27 участников претендуют на звание "Учитель года Минской области".

Конкурс профмастерства педагогов Минской области

Позади открытые уроки в незнакомых классах, лекции для коллег и тестирование, где проверяли не только знания, но и умение мыслить нестандартно.

20 марта претенденты на звание "Учитель года" Минской области встретились на сцене Молодечненского государственного колледжа. Последний этап конкурса - самопрезентация перед членами жюри, коллегами и учениками.

На сцене 27 педагогов центрального региона, 9 номинаций, в том числе "Молодой учитель" и "Молодой директор".

