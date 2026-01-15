В морозную погоду инспекторы ГАИ готовы оказать помощь

В связи с морозами ГАИ проводит круглосуточный мониторинг состояния дорог и улиц. Автоинспекторы оказывают помощь как работникам коммунальных служб, так и гражданам, которые оказались в сложной ситуации на дороге из-за непогоды.

Также водителям стоит учитывать, что противогололедная смесь не работает сразу после посыпки. Поэтому местами может быть скользко.

Кирилл Костюк, замначальника управления ДПС и профилактики ГУ ГАИ МВД Беларуси:

"В связи с сильными морозами Госавтоинспекция рекомендует автолюбителям воздержаться от поездок на дальние расстояния, если ваш автомобиль не подготовлен должным образом к эксплуатации при низких температурах. Перед поездкой необходимо проверить уровень охлаждающей жидкости, заряд аккумулятора, убедиться в исправности системы отопления салона. Очистите стекла, зеркала и фары от снега и льда, начинайте движение только после прогрева двигателя. Владельцам дизельных авто следует использовать специальное зимнее топливо, не лишним будет возить с собой трос, провода для "прикуривания", лопату, термос с горячим чаем, плед".