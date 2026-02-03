В морозы в регионах соцслужбы и волонтеры помогают пожилым, ФПБ заботится о тепле для работников

Экстремальные погодные качели спровоцировали рост травматизма. За минувшие сутки местами были зафиксировано 30 градусов мороза. С начала зимнего сезона официально зарегистрировано более 11 тыс. холодовых и гололедных травм.

Особого внимания сейчас требуют и те, кто нуждается в помощи больше всего. Пожилых людей в сельской местности навещают социальные работники и волонтеры.

А профсоюзы мониторят температурный режим на рабочих местах.

Профсоюз закупает обогревательные приборы для предприятий

3 февраля самая низкая температура в Брестской области отмечена в агрогородке Полесский Лунинецкого района - около 30 градусов мороза. Для сравнения ровно год назад термометр показывал там температуру +1 градус.

тепловые пушки news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/322f0b62-32a6-406a-b639-cbe4ffc692ae/conversions/1a0f0fb5-6718-4a2e-b11e-e99111506611-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/322f0b62-32a6-406a-b639-cbe4ffc692ae/conversions/1a0f0fb5-6718-4a2e-b11e-e99111506611-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/322f0b62-32a6-406a-b639-cbe4ffc692ae/conversions/1a0f0fb5-6718-4a2e-b11e-e99111506611-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/322f0b62-32a6-406a-b639-cbe4ffc692ae/conversions/1a0f0fb5-6718-4a2e-b11e-e99111506611-xl-___webp_1920.webp 1920w

Чтобы в мороз создать комфортные условия для работы, профсоюзы закупают для предприятий отопительные приборы. В январе этого года - более 80, 38 из них для юго-западного региона. Часть поставили Брестскому электромеханическому заводу. Для поддержания температурного режима разместили тепловентиляторы в комнатах приема пищи и обогрева.

Дмитрий Куделько, председатель Брестской областной организации отраслевого профсоюза:

"В комнате приема пищи в соответствии с гигиеническими нормативами температура воздуха должна быть не ниже 22 градусов. В цеху - не ниже 15 градусов. Есть такая практика на отдельных предприятиях - введение в наши коллективные договоры таких норм, как выплата компенсации за работу в неотапливаемых помещениях, за работу на открытом воздухе. Эта норма есть, она действует".

Соцслужбы и волонтеры - на страже безопасности пожилых

Повышенное внимание в морозную погоду уделяют пожилым и одиноким людям. Зимой маршрут социальных работников становится особенно плотным. Людмила Максимчик навещает своего подопечного Александра Вечера. Ему 88 лет и поддержка в быту необходима. Во время визита Людмила помогает по хозяйству, готовит еду. В этот раз блинчики.

Людмила Максимчик, соцработник центра социального обслуживания населения Октябрьского района Гродно:

"Больше всего им общение нужно, потому что в основном все одинокие. Мы им и новости расскажем, и что-то посоветуем. Если снег и даже если не мой день, всегда позвоню, поинтересуюсь. Они ценят всегда эту заботу, благодарят".

Александр Вечер, житель Гродно news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/32481825-1581-412f-ab71-b4a378f268c8/conversions/1c8ccb16-6a67-465a-80c0-16c408226c14-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/32481825-1581-412f-ab71-b4a378f268c8/conversions/1c8ccb16-6a67-465a-80c0-16c408226c14-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/32481825-1581-412f-ab71-b4a378f268c8/conversions/1c8ccb16-6a67-465a-80c0-16c408226c14-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/32481825-1581-412f-ab71-b4a378f268c8/conversions/1c8ccb16-6a67-465a-80c0-16c408226c14-xl-___webp_1920.webp 1920w

Александр Вечер, житель Гродно:

"Проверит обязательно, какое самочувствие, измерит давление. Она может быть эталоном для других. Не казенно исполняет свои обязанности, а есть такое в Беларуси слово "людскость", она вполне соответствует этому определению".

К социальным работникам присоединились и волонтеры БРСМ. Помогают расчистить снег во дворах.

Екатерина Романюк, главный специалист отдела Гродненского областного комитета БРСМ:

"Особенно актуальна в такую пору помощь пожилым людям. У Союза молодежи большое количество социально значимых акций: "Эстафета добра", "Эстафета тепла", когда мы помогаем в заготовке дров к зимнему периоду. Сейчас морозное время, мы всегда помогаем с уборкой снега. Важно приходить на помощь и быть рядом, чтобы человек не чувствовал себя один".

Медики работают в усиленном режиме

Медики в эти дни работают в режиме повышенной готовности к чрезвычайной ситуации. С начала зимнего сезона только на севере страны около 1400 человек нуждались в медицинской помощи. Василий Калинин восстанавливается после операции. Двойной перелом лодыжки - результат неудачного приземления на припорошенный снегом лед.

Анатолий Калинин, пациент Витебской городской клинической больницы скорой медицинской помощи:

"Шел с работы домой, под снегом был лед, поскользнулся. Скорая быстро приехала, привезла в травматологическое отделение".

Алексей Цыбульский, и. о. заместителя главврача Витебской городской клинической больницы скорой медицинской помощи news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/bc05d5cf-25af-4112-bf58-676014f0e401/conversions/50b06f50-e634-45d1-89cb-2b781e71f488-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/bc05d5cf-25af-4112-bf58-676014f0e401/conversions/50b06f50-e634-45d1-89cb-2b781e71f488-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/bc05d5cf-25af-4112-bf58-676014f0e401/conversions/50b06f50-e634-45d1-89cb-2b781e71f488-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/bc05d5cf-25af-4112-bf58-676014f0e401/conversions/50b06f50-e634-45d1-89cb-2b781e71f488-xl-___webp_1920.webp 1920w

Алексей Цыбульский, и. о. заместителя главврача Витебской городской клинической больницы скорой медицинской помощи:

"В травматологическое отделение госпитализируются пациенты со сложными травмами, тех, кого можно наблюдать амбулаторно, мы наблюдаем амбулаторно, отпускаем их в поликлиники. Если серьезные холодовые обморожения конечности, кожи, то эти люди направляются в ожоговое отделение областной больницы".