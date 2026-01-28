В Москве более 3 тыс. участников "Инфофорума-2026" обсудили тему защиты информации

В Москве проходит "Инфофорум-2026", на котором собрались более 3 тыс. участников.

Основные темы обсуждения - защита информации и обеспечение ее безопасности, особенно сегодня, когда мир сталкивается с масштабной деструктивной деятельностью в данной сфере. Это касается информационных войн, кибератак на экономически важные объекты и кибермошенничества. В этих вопросах Беларусь тесно сотрудничает с Россией. Выработана Концепция информационной безопасности Союзного государства. Важным шагом стало подписание в октябре 2025 года Конвенции ООН против киберпреступности. Документ разработан российскими коллегами в соавторстве с Беларусью.

Александр Неверовский, заместитель госсекретаря Совета безопасности Беларуси:

"Сегодня у нас имеются механизмы и возможности, которые позволяют в кратчайшие сроки блокировать счета с похищенными денежными средствами и возвращать их потерпевшим. Еще одно направление работы - кибербезопасность критически важных объектов информатизации. Здесь мы совершенствуем работу Национального центра кибербезопасности. Сегодня эти центры работают в режиме 24/7. В конце 2025 года был проведен кибермарафон, где прорабатывались различные сценарии воздействия на Республику Беларусь".

29 января в рамках "Инфофорума" пройдут двусторонние консультации аппаратов Советов безопасности Беларуси и России. Участники проанализируют эффективность белорусско-российского сотрудничества в области обеспечения информационной безопасности за 2024-2026 годы и определят важные направления на будущее.