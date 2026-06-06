В МТЗ рассказали о перспективах 500-сильного трактора BELARUS 5425

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Трактор BELARUS 5425 - новинка МТЗ, на данный момент являющаяся самой мощной машиной в линейке завода (в ней 500 лошадиных сил). О перспективе работы трактора поговорили с гендиректором ОАО "МТЗ" - управляющая компания "МТЗ-ХОЛДИНГА" Тарасом Мурогом в "Актуальном интервью".

"В хозяйстве, где сейчас испытывается трактор, было бы неплохо иметь 20 таких тракторов. Это вполне нужно и полезно, потому что хозяйство большое, у него есть площади не только в Минском районе, но еще в целом в Минской области", - отметил собеседник.

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