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В МТЗ рассказали о перспективах 500-сильного трактора BELARUS 5425
Трактор BELARUS 5425 - новинка МТЗ, на данный момент являющаяся самой мощной машиной в линейке завода (в ней 500 лошадиных сил). О перспективе работы трактора поговорили с гендиректором ОАО "МТЗ" - управляющая компания "МТЗ-ХОЛДИНГА" Тарасом Мурогом в "Актуальном интервью".
"В хозяйстве, где сейчас испытывается трактор, было бы неплохо иметь 20 таких тракторов. Это вполне нужно и полезно, потому что хозяйство большое, у него есть площади не только в Минском районе, но еще в целом в Минской области", - отметил собеседник.
Если речь заходит о линейке "Беларус", то многие зарубежные покупатели сразу вспоминают трактор "Беларус 80/82". По словам гендиректора предприятия, линейки сегодня можно четко разделить на две параллели - страны с быстрым ростом демографии (чаще всего под эту категорию подпадаю африканские страны) выбирают модели попроще, поменьше и подешевле. Более развитые страны в силу демографического спада, технологического роста выбирают энергонасыщенные системы, где один тракторист может обслуживать большое количество гектар посредством мощного и эффективного энергонасыщенного трактора.