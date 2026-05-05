В музее бобруйской синагоги можно познакомиться с духовной историей и традициями иудаизма

Чуть более года как на одной из встреч главы государства с представителями традиционных религиозных конфессий Беларуси прозвучала идея о создании духовных центров. Точки притяжения верующих и гостей, желающих познакомиться с другой культурой и вероисповеданием, определены и развиваются.

Открытие новой локации состоялось в Республиканском духовном центре иудеев в Беларуси. На базе бобруйской синагоги презентовали музейную экспозицию, которая познакомит посетителей с многовековой духовной историей и традициями иудаизма.

Новая экспозиция в Бобруйске

И для жителей Бобруйска, и для гостей города, и для иудеев, и для представителей других конфессий - всем открыто это пространство по адресу Социалистическая, 36. На первом этаже находится синагога, а на втором - музейная экспозиция духовного центра иудаизма в Беларуси. Это полное и лаконичное знакомство с 600-летней историй евреев на наших территориях. От свитка с документальной хроникой: от времен князя Витовта, который дал дозвол расселению иудеев в Великом княжестве Литовском - до карты современной Беларуси с локациями крупных еврейских общин. Книги (среди которых Тора), фотографии, экземпляры одежды раввинов. Экспонаты напоминают о главных иудейских таинствах и праздниках, о смыслах веры, о традициях и обрядах и о глобальном - мире между народами, взаимоуважении между конфессиями и о плодотворном диалоге: "церковь - государство".

Шауль Хабабо, раввин иудейской религиозной общины г. Бобруйска:

"Очень важный момент - это отношение между главой государства и еврейской общиной. Каждый человек пропитан разными источниками информации, и, к сожалению, очень много людей видят на каких-то сайтах разные слова в адрес Беларуси. Для нас делом справедливости было показать реальное положение вещей: диалог между руководителем страны и еврейской общиной Беларуси выстроен прекрасно, как и с любой другой конфессией".

Место молитвы - бобруйская синагога

"Сердце" духовного центра - храм. Дом иудейской молитвы - возник в Бобруйске в ХIX веке. Еврейское местечко: до начала ХХ века в городе действовали 47 синагог, а также иешива. После 1917 года их стали закрывать. Потом - Великая Отечественная, холокост, геноцид. После войны в Бобруйске восстановили здание синагоги, но оно использовалось как склад, потом - ателье. Настоящее возрождение началось в 2002 году, когда по решению Президента Беларуси синагогу передали иудейской общине.

Яков Ицхак Кудрявцев, прихожанин бобруйской синагоги:

"Я являюсь здесь старожилом, пришел сюда еще 8 марта 2003 года. Пришлось мне здесь переступать через кучу мусора - вокруг был полнейший беспорядок. Но и сами видите, сколько всего сделано за эти годы. Сейчас мы приходим сюда как в родной дом. А ведь дом молитвы - это второй дом для человека".

Михаил Каган, прихожанин бобруйской синагоги:

"Не только молитва. Здесь проходит еврейская жизнь. Люди приходят сюда утром. Я с утра прихожу и вечером поздно отсюда ухожу. Многие приходят помолиться. Для малообеспеченных у нас еще имеется трапеза, кухня, столовая, где можно вполне неплохо покушать. Также проходят всевозможные мероприятия".

Еврейский дворик - "Иерусалим в миниатюре"

Даже посещение этого молитвенного пространства также возможно для всех желающих. Кроме религиозных служб, здесь проводят семинары, уроки Торы и еврейских духовных законов. Абсолютно всем рады и в знаменитом "Еврейском дворике". Открыт в 2019 году. Постоянно преображается. Его называют "Иерусалим в миниатюре" - здесь даже Стена Плача есть. Все письма с просьбами раввин Шауль собирает и самолично отвозит или передает в Израиль. В "Еврейском" же дворике - встречаются люди разных национальностей и конфессий, вместе отмечают праздники. Вместе смолкают в поклоне - у места памяти в скорбные даты. Местечко в местечке - символ всей Беларуси межконфессиональной и межнациональной, живущей в мире и согласии.

Александр Румак, уполномоченный по делам религий и национальностей Беларуси:

"Глава государства предложил конфессиям определить духовные центры. В этом заложен глубокий смысл: нам важно понимать истоки миролюбия, которое сохраняется на белорусской земле. Это идет из глубины веков, когда в Беларуси стали проживать представители разных национальностей. Много суровых испытаний выпало на долю тех, кто проживал на белорусской земле. И не белорусы порождали эти войны. Все тяготы переносили все, кто проживал на этой земле, люди и вместе защищали эту землю и восстанавливали для того, чтобы понимать именно глубинные основы добрососедства и миролюбия, которые у нас продолжаются сейчас. Очень важно обратиться к истокам".

Новые инициативы

Музейная экспозиция об истории иудаизма - тот конкретный проект, который был реализован в Бобруйске уже с его новым статусом: духовного центра. Финансавая поддержка государства, помощь местных меценатов и простых жителей Бобруйска - и вот итог.

Синагога, там - "Еврейский дворик", здесь - экспозиция Центра иудаизма. А через год - в здании бывшего молокозавода на 1 тыс. квадратных метров планируют открыть "Музей добрых дел". Да, это будет уникальный и универсальный музейный комплекс, где будут знакомить с историей еврейского местечка Бобруйск, предлагать интерактивы, развлекательную и просветительскую программы. Работы уже ведутся.