В Музее истории ВОВ наградили победителей конкурса "Открываем Беларусь"

В Музее истории Великой Отечественной войны состоялась церемония награждения победителей II Республиканского конкурса "Открываем Беларусь". Этот масштабный проект объединил школьников 5-11-х классов и молодых учителей истории. Конкурс прошел через районные и областные этапы. В финал вышли 59 работ. Ребята создавали видеоролики, посвященные истории Беларуси в годы Великой Отечественной войны. Но это не просто пересказ фактов, а личные открытия ребят.