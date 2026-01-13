В МЖКХ объяснили, можно ли застолбить расчищенное парковочное место во дворе зимой

Зима превратила некоторые столичные дворы в поле битвы за асфальт. По правилам благоустройства, уборка снега в радиусе метра возле авто - обязанность автовладельца. Но что делать, если плодами вашего труда пользуется сосед?

Занятое чужое место стало поводом для настоящих "парковочных войн" и бурных дискуссий в интернете. Люди разделились на 2 лагеря.

Зима в очередной раз напомнила о том, что парковки это не только привилегия, но и целый фитнес. Белорусские дворы наглядно демонстрируют уровень социальной ответственности: кто-то чистит снег, кто-то нет (так и оставил свое авто под снежным покровом).

По правилам благоустройства, необходимо убирать снег в районе метра от авто. Эта несправедливость подтолкнула минчан к самым разным экспериментам. В ход пошли баррикады, стулья, конусы и даже старые покрышки. На парковочных местах можно заметить и записки.

Надежда Севрук, замначальника управления Министерства жилищно-коммунального хозяйства Беларуси:

"Чистка территории вокруг транспортного средства не закрепляет какое-то право пользования данным парковочным местом за определенным лицом. Здесь нужно понимать, что это все-таки земли общего пользования и даже тот факт, что человек приложил усилия по расчистке, исполнив норму законодательства, не закрепляет за ним какого-то права. Установка ограждающих элементов либо захламление, загромождение данного места является нарушением законодательства. Просто граждане должны соблюсти свое обязательство по уборке этой территории (один метр). Если каждый приложит усилия и осуществит свое обязательство, то и данная проблема будет в целом исчерпана".