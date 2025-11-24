3.69 BYN
В НАН Беларуси прошло совещание по итогам встречи с главой государства 21 ноября
В Академии наук состоялось расширенное аппаратное совещание по результатам диалога с Президентом Беларуси Александром Лукашенко 21 ноября. В первую очередь акцент был сделан на более тесное взаимодействие ученых с реальным сектором экономики.
Как заявил председатель Президиума Академии наук Беларуси Владимир Караник, чтобы реализовать задачи в максимально короткие сроки, подготовят научно-технические советы с белорусскими министерствами. Также ученые нацелены провести ревизию уже существующих проектов и предложить экономике свои наработки.
Владимир Караник, председатель Президиума НАН Беларуси:
"Что касается информатизации Министерства здравоохранения, где имеет значение доработка Объединенным институтом проблем информатики своих программных продуктов, которые используются практическим здравоохранением. Это тесная работа с Минсельхозпродом по подготовке техники, повышению надежности нашей сельскохозяйственной техники. Я искренне не понимаю, почему, имея колоссальный опыт работы с металлами, мы достаточно простые комплектующие и рабочие органы закупаем за границей. Это надо в рамках импортозамещения ликвидировать в максимально короткие сроки. Главой государства поставлено было жесткое требование, которое касается Объединенного института машиностроения, - это работа над повышением надежности нашей техники".
Кроме того, обсуждался вопрос подготовки кадров. Опытные академики будут читать лекции молодым исследователям. Также наладят более тесное взаимодействие с Министерством образования. Аспиранты смогут реализовывать потенциал на базе технопарков.