В НАН Беларуси прошло совещание по итогам встречи с главой государства 21 ноября

В Академии наук состоялось расширенное аппаратное совещание по результатам диалога с Президентом Беларуси Александром Лукашенко 21 ноября. В первую очередь акцент был сделан на более тесное взаимодействие ученых с реальным сектором экономики.

Как заявил председатель Президиума Академии наук Беларуси Владимир Караник, чтобы реализовать задачи в максимально короткие сроки, подготовят научно-технические советы с белорусскими министерствами. Также ученые нацелены провести ревизию уже существующих проектов и предложить экономике свои наработки.

Владимир Караник, председатель Президиума НАН Беларуси:

"Что касается информатизации Министерства здравоохранения, где имеет значение доработка Объединенным институтом проблем информатики своих программных продуктов, которые используются практическим здравоохранением. Это тесная работа с Минсельхозпродом по подготовке техники, повышению надежности нашей сельскохозяйственной техники. Я искренне не понимаю, почему, имея колоссальный опыт работы с металлами, мы достаточно простые комплектующие и рабочие органы закупаем за границей. Это надо в рамках импортозамещения ликвидировать в максимально короткие сроки. Главой государства поставлено было жесткое требование, которое касается Объединенного института машиностроения, - это работа над повышением надежности нашей техники".