В Национальном аэропорту Минск прошел первый зимний споттинг для фотографов

Всем, кто влюблен в небо и шум турбин. В Беларуси набирает популярность увлечение споттингом. Это фотоохота за самолетами.

Чтобы запечатлеть красоту полетов на фоне сказочной зимы, на перрон Национального аэропорта Минск прибыло около 30 энтузиастов из Беларуси и России.

Самолет берет разбег, гул мотора нарастает, а шасси вот-вот оторвутся от взлетно-посадочной полосы. С замиранием сердца вы наблюдаете, как мимо проносится "птичка" весом в несколько десятков тонн и взмывает в небесную высь. Все это происходит под аккомпанемент щелкающих затворов техники людей, которые любят самые необычные кадры, - споттеров. На то, чтобы поймать желанный борт в объектив, у человека с фотоаппаратом есть считаные секунды.

Споттинг - не просто хобби, а целая философия. Люди по всему миру годами собирают коллекции фотографий самолетов, объединяясь в огромные сообщества. Им интересно изучать их конструкцию и инженерные особенности, наблюдать за взлетами и посадками, а также сравнивать борта друг с другом. И, конечно, фотографировать.

История этих встреч началась в 2013 году, когда в честь 30-летия Национального аэропорта Минск прошел первый споттинг, собравший свыше 100 участников из Беларуси и соседних стран. Нынешнее же мероприятие - первое зимнее. На него аккредитовалось более 30 фотографов из Беларуси и России.

Глеб Солко, споттер:

"Снимаю самолеты уже более пяти лет. И все началось с того, как на одном из приложений, которое показывает передвижение самолетов, увидел самолет огромный Ан-124 "Руслан". Приехал, попробовал, понравилось".

Прелесть споттинга в том, что он объединяет людей разных профессий, возрастов и стран. Денис приехал из Архангельска. Его цель - уникальные зимние кадры самолетов. Увлекается споттингом уже больше 5 лет и не просто так, ведь вся его семья связана с авиацией и он не исключение - работает инженером по авианавигации. Денис видит в каждом снимке не просто фото, а настоящее искусство.

Денис Шумилин, споттер:

"Печатаю, дома висит, кому-то дарю. У меня тесная связь с работниками нашего аэропорта, так скажем. Меня там пускают пофотографировать иногда. Там фотографии дарю".

Есть также те, кто впервые пробует себя в этом направлении. Михаил работает в строительной компании и увлекается фотографированием уже 7 лет. Обычно это спорт или фотоохота, приобрел немало объективов, сегодня, 31 января, решил попробовать себя в споттинге.

news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/c2ed2f31-e24d-4ec2-9433-b95adf3d17b5/conversions/9be7c900-e93c-4262-aecc-e980a8a0d708-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/c2ed2f31-e24d-4ec2-9433-b95adf3d17b5/conversions/9be7c900-e93c-4262-aecc-e980a8a0d708-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/c2ed2f31-e24d-4ec2-9433-b95adf3d17b5/conversions/9be7c900-e93c-4262-aecc-e980a8a0d708-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/c2ed2f31-e24d-4ec2-9433-b95adf3d17b5/conversions/9be7c900-e93c-4262-aecc-e980a8a0d708-xl-___webp_1920.webp 1920w

Михаил Сергиюк, споттер:

"Тянет, самолеты очень интересны как техника, больше самого процесса. Погодка, конечно, сегодня радует. Прохладно, но солнце помогает сделать очень красивые кадры. Увлекаться буду. Сделал уже порядка тысяч двух кадров. Вечер сегодня будет тяжелый".

В нашей стране на постоянной основе споттингом занимаются около 20 человек. В основном парни, девушек в сообществе всего 2. И не потому что их не жалуют, а просто так повелось, что авиация априори больше привлекает парней. Одна из девушек-споттеров, Агния Клевко, охотится за самолетами 5 лет.

Агния Клевко, споттер:

"Я пришла спонтанно, лазая в интернете, я наткнулась на фотографии споттеров, увидела, что любовь к авиации можно выражать через фотографию. И я заинтересовалась и тоже решила этим заняться. Обрела здесь, в Минске, себе прекрасную компанию друзей, которая мне очень помогала на первых порах".

Чтобы скоротать время до следующего рейса, аэропорт устроил для гостей экскурсию. Им показали работу пожарно-аэродромного автомобиля "Пантера", которая служит здесь уже 9 лет. Некоторые не только увидели работу техники, но и прокатились на ней, ощутив на себе, в каких непростых условиях работают спасатели.