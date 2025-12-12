3.72 BYN
В Национальном историческом музее Беларуси приступили к отделочным работам
Автор:Редакция news.by
На стройке десятилетия - в Национальном историческом музее Беларуси - начались внутренние работы. В середине декабря специалисты приступят к шпаклеванию стен выставочных залов и наливным полам. На объекте сосредоточено около 340 человек.
Постепенно в музее появляются системы кондиционирования, пожаротушения. Монтируют внутренние перегородки. Идет работа и над обликом здания. При отделке фасада будет использован дуэт из витражей и керамогранита - облицовка продолжается. К слову, сейчас демонтируют последний строительный кран.
Ускорить процесс создания главного музея страны помог республиканский субботник. Почти 10 млн белорусских рублей было направлено на строительство объекта.