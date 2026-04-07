В НОК определили победителей турнира "Знатоки Олимпизма - 2026"
Команда Брестской области победила в Республиканском интеллектуальном турнире "Знатоки Олимпизма - 2026". Финал собрал учащихся 8-10 классов со всей Беларуси. Путевку в главный этап получили лучшие коллективы своих регионов.
Такие турниры должны помочь школьникам больше узнать об олимпийском движении и повысить интерес к спорту. Определять сильнейших помогали олимпийские чемпионки Юлия Нестеренко и Алла Цупер.
Наталья Апончук, председатель Белорусской олимпийской академии:
"Мы подняли все возможные вопросы в области олимпийского движения, белорусского спорта. Ребята, которые приезжают на финал, подкованы в этой сфере, у них есть эти знания. Некоторые команды набирают максимальное количество баллов, поэтому видна серьезная подготовка".
Алла Цупер, олимпийская чемпионка по фристайлу:
"Это будет толчком для нашей молодежи, чтобы заняться спортом, физической культурой. В наше время это одна из главных составляющих жизни".
Турнир был приурочен к Международному дню спорта на благо развития и мира, который отмечался 6 апреля. Организаторами выступили Белорусская олимпийская академия совместно с Белорусской ассоциацией школьного спорта при поддержке НОК и Министерства образования.