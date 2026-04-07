В НОК определили победителей турнира "Знатоки Олимпизма - 2026"

Команда Брестской области победила в Республиканском интеллектуальном турнире "Знатоки Олимпизма - 2026". Финал собрал учащихся 8-10 классов со всей Беларуси. Путевку в главный этап получили лучшие коллективы своих регионов.

Такие турниры должны помочь школьникам больше узнать об олимпийском движении и повысить интерес к спорту. Определять сильнейших помогали олимпийские чемпионки Юлия Нестеренко и Алла Цупер.

Наталья Апончук, председатель Белорусской олимпийской академии:

"Мы подняли все возможные вопросы в области олимпийского движения, белорусского спорта. Ребята, которые приезжают на финал, подкованы в этой сфере, у них есть эти знания. Некоторые команды набирают максимальное количество баллов, поэтому видна серьезная подготовка".

Алла Цупер, олимпийская чемпионка по фристайлу:

"Это будет толчком для нашей молодежи, чтобы заняться спортом, физической культурой. В наше время это одна из главных составляющих жизни".