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В новогодние праздники Беларусь посетили около 2,5 тыс. иностранцев
За новогодние выходные Беларусь посетили около двух с половиной тысяч иностранцев. Благодаря безвизу в нашей стране побывали гости из тридцати восьми стран. Как отметили в Госпогранкомитете, большинство путешественников приехало из стран-соседей - Литвы, Латвии и Польши. Всего с момента начала работы безвизового режима для ряда стран Беларусь посетили больше миллиона европейцев. Напомним, Президент принял решение о продлении безвиза для граждан 38 европейских стран до конца этого года.
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