ЭкономикаОбществоПрезидентПолитикаРегионыКультураЗдоровьеПроисшествияТехнологииВ миреСпортКругозорТелеграм новости
РелигияСтроительство и ЖКХИсторияМолодежьОбразованиеАрмияНаукаСемья и детиМнениеТранспортТуризмЭкология

В новогодние праздники Беларусь посетили около 2,5 тыс. иностранцев

За новогодние выходные Беларусь посетили около двух с половиной тысяч иностранцев. Благодаря безвизу в нашей стране побывали гости из тридцати восьми стран. Как отметили в Госпогранкомитете,  большинство путешественников  приехало из стран-соседей - Литвы, Латвии и Польши.  Всего с момента начала работы безвизового режима для ряда стран Беларусь посетили больше миллиона европейцев. Напомним, Президент принял решение о продлении безвиза для граждан 38  европейских стран  до конца этого года.

туризмв мире

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Происшествия

Все