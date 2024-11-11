В новогодние праздники Беларусь посетили около 2,5 тыс. иностранцев

За новогодние выходные Беларусь посетили около двух с половиной тысяч иностранцев. Благодаря безвизу в нашей стране побывали гости из тридцати восьми стран. Как отметили в Госпогранкомитете, большинство путешественников приехало из стран-соседей - Литвы, Латвии и Польши. Всего с момента начала работы безвизового режима для ряда стран Беларусь посетили больше миллиона европейцев. Напомним, Президент принял решение о продлении безвиза для граждан 38 европейских стран до конца этого года.