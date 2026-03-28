В новой клинической больнице Гродно проходит субботник с участием сотен неравнодушных горожан

Порядок, комфорт, чистота - большой субботник проходит 28 марта в готовящейся к открытию больнице в Гродно. Здесь высадился трудовой десант - 800 человек, в том числе руководство города и области, сотрудники правоохранительных ведомств. Объект возводится по поручению Президента Беларуси в ускоренные сроки - всего за 2 года вместо нормативных 4.

На площадке новой клинической больницы в Гродно 28 марта многолюдно. Одни трудятся внутри помещений, другие занимаются благоустройством территории.

Константин Бурак, помощник Президента Республики Беларусь - инспектор по Гродненской области

Константин Бурак, помощник Президента Республики Беларусь - инспектор по Гродненской области:

"Мы проводим это мероприятие в практически готовой к сдаче новой больнице. Этот объект избран неслучайно, поскольку этим мы показываем, что наряду со многими точками приложения усилий оказание качественных медицинских услуг населению остается в приоритетах государственной политики, реализуемой главой государства".

Особое внимание уделили обустройству территории будущего медицинского комплекса. Здесь создается комфортная рекреационная зона - с прогулочными дорожками, зелеными насаждениями и местами для отдыха пациентов.

Анна Анисько, главный специалист отдела идеологической работы и по делам молодежи Гродненского горисполкома: "Настрой у присутствующих здесь людей очень бодрый. Здесь присутствуют как молодые представители нашего трудового коллектива, так и более взрослое поколение. Но в одном порыве, сообща мы убираем, благоустраиваем наш любимый город для того, чтобы здесь было всем очень комфортно и приятно".

Создание медицинского городка

Медучреждение разместится на площади более 8 гектаров. Вместе с расположенной рядом городской больницей № 4 здесь сформируется полноценный медицинский городок. В составе комплекса лечебно-диагностический корпус более чем на 500 коек. Здесь будут работать профильные отделения, предусмотрены операционные, реанимация, отделения диагностики и телемедицины.