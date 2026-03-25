В Островецком районе обсудили стратегию устойчивого развития Гродненской области до 2040 года

В программе Целей устойчивого развития особый акцент делается на регионы. Приоритеты для Гродненской области на ближайшую перспективу в рамках круглого стола обсудили в Островецком районе.

Поговорили о перспективах реализации Региональной стратегии устойчивого развития Гродненской области на период до 2040 года. Акцент - на устойчивую энергетику и развитие инфраструктуры. На примере Островецкого района оценивают возможности небольших населенных пунктов.

Факт Самый низкий процент разводов среди городов с численностью от 10 до 50 тыс. человек - в Островце, а поддержка семьи - один из основных приоритетов развития страны.

Кроме того, как озвучили во время круглого стола, внимание уделяется качественному образованию, интеллектуальной экономике и экобезопасности.

Также Беларусь следует "зеленым решениям": 40 % всей электроэнергии страны вырабатывается с помощью БелАЭС. Станция позволяет ежегодно сокращать выбросы в атмосферу на 7 млн т.

Денис Мороз, министр энергетики Беларуси:

"С момента ввода атомной электростанции общий объем выработки превысил уже 58 млрд кВт•ч. В ноябре предыдущего года на уровне главы государства было принято решение о том, что в нашей стране будет реализован следующий проект - это строительство третьего блока на Белорусской АЭС и параллельная проработка вопроса строительства второй электростанции в Республике Беларусь. Предполагается, что это будет происходить на площадке в Могилевской области. Зависимость от импортируемого природного газа значительно сократилась. Если природный газ на момент принятия решения строительства АЭС занимал порядка 95 %, то сегодня - около 65 %. Дальнейшее развитие атомных мощностей будет приводить к тому, что снижение доминирующего энергетического ресурса будет сокращаться, и мы ожидаем, что на периметре 2040 годов около 50 % будет приходиться на природный газ".

Станислав Левицкий, директор странового офиса госкорпорации "Росатом" в Беларуси - ООО "Русатом Бел":

"Сейчас видим, какой активный интерес к этой теме питают наши соседи из Евразийского экономического союза, стран СНГ, как активно они посещают Республику Беларусь и интересуются. Им интересен не только опыт строительства, но и как атомная отрасль создает новую инфраструктуру. Мы видим, какой интерес проявляет сейчас Узбекистан: скоро запланирован визит на очень высоком уровне, как раз для обмена опытом по этой тематике. Все это фактически подчеркивает, что атомная энергетика у нас с вами является базой для новых направлений для развития".