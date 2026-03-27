В Палате представителей прошла встреча с участниками проекта "Молодежная столица"
Минск - молодежная столица Беларуси. 27 марта - второй день торжественного старта проекта. Он объединяет трудовые инициативы, спортивные активности и встречи с руководителями госорганов.
Молодежная столица собрала более 300 участников - представителей из всех регионов Беларуси. 26 марта был день открытия, а 27-го - время открытого диалога.
На повестке дня - встреча в Палате представителей и Совете Республики. У ребят была возможность лично пообщаться с Игорем Сергеенко и Натальей Качановой, поделиться своими мыслями, планами, задать вопросы, внести предложения по будущим проектам и инициативам. Ведь молодежная политика - государственный приоритет.
Артем Левицкий, курсант Белорусской государственной академии авиации:
"Я считаю, что Минск всегда был, есть и будет молодежной столицей нашей республики".
Алина Ретькова, председатель Молодежного совета при Совете Республики Национального собрания Беларуси:
"Сегодня мы представляем молодежные советы. Это новая структура, которая в диалоге на равных учится преемственности поколений, как работает законодательная система власти и вместе с тем понимает, какой путь нужно строить именно в будущем по примеру своих старших коллег".
Игорь Марзалюк, председатель Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
"Власть в Беларуси создается по белорусским лекалам, без чужих смыслов, исходя из наших национальных интересов. В этом плане депутатский курс, который состоит из людей более старшего возраста, должен стараться создавать преемственность определенных практик власти, в том числе парламентаризма, и показывать живой пример молодежи, которая должна делать позитивную, крутую, высокую карьеру".
В течение года столица станет центром притяжения для активной, творческой, амбициозной молодежи со всей страны.