В память о подвиге героев. Аллею в честь 80-летия Победы высадили в новом сквере в центре Минска

В центре Минска высадили аллею в честь 80-летия Победы, здесь же появится одноименный сквер.

Трудились представители администрации города, молодежных и общественных организаций.

Почтить память героев Великой Отечественной войны, тех людей, которые подарили мирное небо над головой, и символично высадить аллею из 153 берез в самом центре Минска на пересечении улиц Максима Танка и Кальварийской. Этим занимаются представители молодежных, общественных организаций, также представители администрации города и центрального района столицы - все для того, чтобы сделать Минск еще краше и зеленее. Особенно это важно в Год благоустройства.

Сергей Вечер, замначальника центрального РОЧС Минска, капитан команды по пожарно-спасательному спорту:

"Это почетная миссия принимать участие. Подобные мероприятия проводятся не только в лесопарковых значимых местах, но и в других районах города Минска, а также в Центральном районе непосредственно. Для нас важно это как память. Мы чтим подвиг нашего народа, наших предков. Показываем таким образом свое отношение к этому подрастающему поколению и, конечно же, приносим пользу и городу, и обществу в целом".

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Артем Цуран, председатель Минского городского совета депутатов:

"Молодежный совет при городском совете депутатов высадили первую аллею - 50 деревьев. Сегодня мы высаживаем еще 150. Помощницу зовут Алиса. Это моя дочь. Поэтому приобщаем, конечно, молодых людей не только в таких акциях, но и трудовым обучением, и в школах, и во внешкольной работе все это есть. Самое главное, конечно, это все сохранить и передать им, как важен мир, как важно взаимопонимание".

"Центральный район озелененный. Достаточно много у нас парков, скверов, зеленых зон. Водная гладь проходит также по территории Центрального района. Я думаю, что с учетом озелененности, с учетом работы и в весенний, и в осенний период по высадке деревьев, кустарников на территории Центрального района, с каждым годом Центральный район будет становиться все краше, зеленее и комфортнее для проживания наших граждан и гостей столицы", - рассказал Валерий Вороницкий, глава Администрации Центрального района Минска.