3.72 BYN
2.93 BYN
3.39 BYN
В парке Челюскинцев стартовала масштабная реконструкция
Демонтаж колеса обозрения и благоустройство центральных дорожек: парк Челюскинцев в Минске ждет реконструкция. Проект прошел общественное обсуждение, учли пожелания местных жителей.
Впереди - масштабная работа для архитекторов и строителей, чтобы памятник истории и ландшафтной архитектуры стал более современным и при этом сохранил историко-культурную ценность.
Сейчас проект на стадии разработки, в парке Челюскинцев уже демонтируют аттракционы. Начали специалисты с легендарного колеса обозрения, который отслужил свой срок: уже сняли кабинки. К слову, высота аттракциона - 32 м.
Руслан Косевич, заместитель гендиректора, главный инженер УП "Минскзеленстрой":
"В марте вступили в силу изменения в постановлении № 67 МЧС Беларуси о том, что аттракцион может работать не более трех назначенных сроков службы. Так, аттракцион "Колесо обозрения" выпущен в 2010 году, назначенный срок службы заводом-изготовителем был 5 лет, поэтому 15 лет истекло в 2025 году. Помимо этого, мы вывели из эксплуатации аттракцион "Ладья" белорусского производства".
Специалисты также благоустроят территорию, отремонтируют билетные кассы и установят новые павильоны мини-кафе в едином лофт-стиле. Полностью модернизируют по современным стандартам и детскую игровую зону.
"Прошло общественное обсуждение, появился ряд замечаний. Согласно этим замечаниям будет разработана определенная единая концепция, по результатам которой появится проект и будет в последующем реализован", - отметил Руслан Косевич.
Парк культуры и отдыха имени Челюскинцев имеет статус историко-культурной ценности как памятник истории и ландшафтной архитектуры. На его территории более 22 тыс. деревьев.
В 2025 году преобразился еще один природный оазис в Минске - парк Горького, где полностью заменили торговую аллею, оборудовали зону тихого отдыха, обновили аттракционы.