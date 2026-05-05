В патриотическом центре в Брестской крепости стартовала первая смена

Узнать больше про Великую Отечественную войну смогут участники первой образовательно-оздоровительной смены, которая стартовала в Республиканском центре патриотического воспитания детей и молодежи, расположенном в Брестской крепости.

Около 200 ребят из Брестской области на протяжении 15 дней также будут знакомиться с основами военного дела, посетят экскурсии, примут участие в спортивных соревнованиях.

Ольга Бурак, директор Республиканского образовательно-оздоровительного центра патриотического воспитания детей и молодежи:

"Здесь все направлено на гражданско-патриотическое воспитание ребят. Есть учебный корпус, где дети будут обучаться по общеобразовательным программам, и есть корпус, где установлены инновационные обучающие комплексы, такие как "Парашютист", "БТР" и учебно-имитационный комплекс "КАМАЗ", которые дети будут осваивать во время пребывания в центре. Эти инновационные комплексы являются единственными в нашей стране".