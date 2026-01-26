3.74 BYN
В Пинске задержан 19-летний парень за распространение идей нацизма
В Пинске за распространение нацизма задержан 19-летний парень, прославлявший идеи Гитлера. В своем Telegram-канале он популяризировал нацистский режим, пропагандировал и отрицал его преступления, основываясь на непроверенных, псевдонаучных и заведомо сомнительных источниках. Аудитория канала насчитывала 300 подписчиков, в том числе иностранцев.
Александр Лаврукович, начальник 6-го управления по Брестской области ГУБОПиК МВД Беларуси:
"Установлено: фигурант со своего аккаунта в Telegram оставил в различных чатах свыше 5 тыс. сообщений с целью популяризации, оправдания и героизации нацистского режима, отрицания его преступлений, пропаганды ультраправых идей, прославления коллаборационистов времен Великой Отечественной войны. Основываясь на непроверенных, псевдонаучных и заведомо сомнительных источниках, он транслировал собственную картину мира, навязывая аудитории субъективную и радикальную интерпретацию событий XX века".
Возбуждено уголовное дело за реабилитацию нацизма. Задержанному грозит до 5 лет лишения свободы.