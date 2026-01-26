В Пинске задержан 19-летний парень за распространение идей нацизма

В Пинске за распространение нацизма задержан 19-летний парень, прославлявший идеи Гитлера. В своем Telegram-канале он популяризировал нацистский режим, пропагандировал и отрицал его преступления, основываясь на непроверенных, псевдонаучных и заведомо сомнительных источниках. Аудитория канала насчитывала 300 подписчиков, в том числе иностранцев.

Александр Лаврукович, начальник 6-го управления по Брестской области ГУБОПиК МВД Беларуси:

"Установлено: фигурант со своего аккаунта в Telegram оставил в различных чатах свыше 5 тыс. сообщений с целью популяризации, оправдания и героизации нацистского режима, отрицания его преступлений, пропаганды ультраправых идей, прославления коллаборационистов времен Великой Отечественной войны. Основываясь на непроверенных, псевдонаучных и заведомо сомнительных источниках, он транслировал собственную картину мира, навязывая аудитории субъективную и радикальную интерпретацию событий XX века".

Александр Лаврукович, начальник 6-го управления по Брестской области ГУБОПиК МВД Беларуси news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/469f6e74-9c5b-4cee-b1b3-95850aadc9fd/conversions/e129f5ed-170b-42b2-bcc5-0548a2b1b3f4-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/469f6e74-9c5b-4cee-b1b3-95850aadc9fd/conversions/e129f5ed-170b-42b2-bcc5-0548a2b1b3f4-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/469f6e74-9c5b-4cee-b1b3-95850aadc9fd/conversions/e129f5ed-170b-42b2-bcc5-0548a2b1b3f4-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/469f6e74-9c5b-4cee-b1b3-95850aadc9fd/conversions/e129f5ed-170b-42b2-bcc5-0548a2b1b3f4-xl-___webp_1920.webp 1920w