В Полоцке открылась обновленная пожарно-аварийная спасательная часть

Полоцкая каланча, высота которой более 30 метров, устояла даже во время Великой Отечественной войны. При реконструкции здания акцент - на постановку в боевой расчет высотной техники, чтобы пожарные боксы по габаритам соответствовали размерам современных автолестниц.

"Самый важный аспект работы таких подразделений заключается в том, что они ближе всего к оказанию помощи людям. Здесь проходит суточное дежурство, здесь выполняются задачи по поддержанию высокой боевой готовности к выезду на место происшествия. Здесь находятся те специалисты, которые первыми приходят на помощь нашим людям. Мы развиваем именно такие подразделения, потому что они сегодня - это сердце всей системы Министерства по чрезвычайным ситуациям".