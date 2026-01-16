3.71 BYN
В Полоцке открылась обновленная пожарно-аварийная спасательная часть
Обновленная пожарно-аварийная спасательная часть открылась в Полоцке. Здание, построенное почти столетие назад, имеет историческую культурную ценность. Поэтому к проекту - особое внимание.
Полоцкая каланча, высота которой более 30 метров, устояла даже во время Великой Отечественной войны. При реконструкции здания акцент - на постановку в боевой расчет высотной техники, чтобы пожарные боксы по габаритам соответствовали размерам современных автолестниц.
Вадим Синявский, министр по чрезвычайным ситуациям Беларуси:
"Самый важный аспект работы таких подразделений заключается в том, что они ближе всего к оказанию помощи людям. Здесь проходит суточное дежурство, здесь выполняются задачи по поддержанию высокой боевой готовности к выезду на место происшествия. Здесь находятся те специалисты, которые первыми приходят на помощь нашим людям. Мы развиваем именно такие подразделения, потому что они сегодня - это сердце всей системы Министерства по чрезвычайным ситуациям".
Значительно улучшились и бытовые условия спасателей. В обновленном здании есть тренажерный зал, комнаты психологической разгрузки и отдыха личного состава.