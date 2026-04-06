В православных храмах пройдут особые богослужения

Православные верующие встретят Пасху на этой неделе. Вслед за Вербным воскресеньем началась Cтрастная седмица - время работы над собой и своими мыслями. Освященные ветви вербы - символ жизни - во многих домах служат оберегом от бед.

Главную праздничную литургию накануне принял столичный храм в честь иконы Божией Матери "Всех скорбящих Радость".

Сегодня в Беларуси более 1,7 тыс. приходов. В каждом священнослужители проведут особые таинства. В Великий понедельник вспоминают сюжет из Ветхого завета и совершают чин мироварения. Ритуал проводят раз в год, чтобы изготовить священное ароматическое масло.

Иерей Роман Артемов, клирик Свято-Духова кафедрального собора г. Минска:

"Богослужения выстроены таким образом, что, если верующий человек приходит каждый день, он каждый день будет проживать вместе с церковью последние дни Спасителя для того, чтобы с радостью встретить Христово Воскресение. Помимо богослужебных особенностей, это неделя особого строгого поста, который предполагает не только воздержание в пищи, но и внутреннее изменение человека".