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В преддверии 9 мая откроют музей в мемориальном комплексе "Буйничское поле"
Музей в мемориальном комплексе "Буйничское поле" планируют открыть в преддверии Дня Победы. Об этом заявил госсекретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев 31 января в Москве на заседании оргкомитета "Наша Победа", сообщает БЕЛТА.
"Мы начали совместно с министерствами культуры двух наших стран подготовку документов по утверждению нового проекта Союзного государства "Создание экспозиции музея на территории мемориального комплекса "Буйничское поле". Предполагается, что он будет введен в строй в преддверии 9 мая", - сказал Дмитрий Мезенцев.
"Замысел архитекторов по-своему уникален, - отметил госсекретарь. - И здесь те 145 млн российских рублей, что выделил союзный бюджет, - это определенная поддержка".