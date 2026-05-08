В преддверии Дня Победы Брест принимает делегацию из Германии

В преддверии Дня Победы Беларусь принимает делегацию из Германии. Визит проходит в рамках инициативы "Хранители мира". Она направлена на сохранение исторической памяти, противодействие попыткам переписать историю, а также развитие народной дипломатии.

В первый день - обзорная экскурсия по Бресту. Одной из точек маршрута стал Свято-Симеоновский кафедральный собор. Храм пережил Великую Отечественную войну и был отреставрирован в мирное время.

"Я уже бывал в Беларуси, каждый раз убеждаюсь, насколько гостеприимны и доброжелательны ее жители. Цель нашего визита - ближе познакомиться с белорусами. Нам интересно, как они относятся к войне, что думают о нацистской Германии, напавшей на Советский Союз. Мы хотим и стремимся навести мосты для общения между нашими народами", - рассказал Герман Копп, председатель фонда Маркса-Энгельса.

Урсель Мелленберг, секретарь председателя Коммунистической партии Германии:

"Я много читала о военных событиях, какой след они оставили на территории Беларуси. Это страшно. Мне тяжело все это воспринимать. Я хотела бы увидеть своими глазами Брестскую крепость, посмотреть, как к этому месту относится белорусский народ".